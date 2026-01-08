Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Frente Parlamentar do Brasil Competitivo diz que BC 'é essencial para confiança dos mercados'

Frente Parlamentar do Brasil Competitivo diz que BC 'é essencial para confiança dos mercados'

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo divulgou nota nesta quinta-feira, 8, em defesa do Banco Central (BC), destacando que o órgão "possui um dos mais elevados padrões regulatórios do mundo, reconhecido internacionalmente como referência de boas práticas".

"Trata-se de uma instituição técnica, sólida e essencial para a confiança dos mercados, dos investidores e da sociedade", diz o grupo ao destacar o papel do Banco na "regulação do sistema financeiro nacional e na preservação da estabilidade econômica do País".

A Frente parlamentar destacou ainda que a autonomia do BC fortaleceu o arcabouço institucional do Brasil e conferiu "maior previsibilidade, estabilidade e segurança" à condução da política monetária e à regulação do sistema financeiro.

"É fundamental preservar e fortalecer as instituições que sustentam o funcionamento da economia. A competitividade de uma nação se constrói com regras claras, segurança jurídica e instituições robustas, capazes de exercer suas funções com independência e responsabilidade", frisam os parlamentares.

A nota é divulgada após o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jhonatan de Jesus suspender a inspeção in loco no Banco Central - medida que havia sido determinada por ele próprio no âmbito de uma apuração sobre a liquidação do Banco Master. Durante o recesso, o ministro chegou a alertar que poderia determinar que o BC fosse impedido de vender bens do Master na liquidação do banco.

Conforme mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, instituições e personalidades envolvidas com a operação do Banco Master sofreram uma tentativa de assassinato de reputação nas redes sociais pouco antes da virada do ano. Uma série de postagens tentou colocar em xeque a credibilidade de órgãos públicos e privados, como o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em relação à operação de liquidação extrajudicial do Master, decretada pelo BC no dia 18 de novembro do ano passado. A liquidação foi assinada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar