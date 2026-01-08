FGV: IPC-S acelera a 0,40% na 1ª quadrissemana de janeiro, após 0,28% no fim de dezembro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,40% na primeira quadrissemana de janeiro, após encerrar dezembro com alta de 0,28%, conforme informações divulgadas nesta quinta-feira, 8, pelo Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado de hoje, o IPC-S acumula alta de 4,39% em 12 meses.

Houve acréscimo em cinco dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem do fim de dezembro para a primeira quadrissemana de janeiro: Alimentação (0,13% para 0,40%), Vestuário (0,27% para 1,20%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,07% para 0,19%), Despesas Diversas (0,08% para 0,10%) e Educação, Leitura e Recreação (1,17% para 1,22%).