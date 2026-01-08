Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,59%
Pontos: 162.936,48
Máxima de +0,59% : 162.936 pontos
Mínima de -0,14% : 161.748 pontos
Volume: R$ 23,36 bilhões
Variação em 2026: 1,12%
Variação no mês: 1,12%
Dow Jones: +0,55%
Pontos: 49.266,11
Nasdaq: -0,44%
Pontos: 23.480,02
Ibovespa Futuro: +0,53%
Pontos: 164.970
Máxima (pontos): 165.080
Mínima (pontos): 163.735
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,93
Variação: +1,55%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,20
Variação: +1,24%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,52
Variação: -1,7%
Ambev ON
Preço: R$ 13,64
Variação: -0,44%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,96
Variação: +2,5%
Vale PNA
Preço: R$ 75,58
Variação: -0,97%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,64
Variação: +011%
Vale ON
Preço: R$ 75,58
Variação: -0,97%
Itausa PN
Preço: R$ 12,07
Variação: +2,55%
Global 40
Cotação: 695,851 centavos de dólar
Variação: -0,2%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3885
Venda: R$ 5,3890
Variação: +0,04%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,53
Venda: R$ 5,63
Variação: -0,07%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3854
Venda: R$ 5,3860
Variação: -0,04%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5100
Venda: R$ 5,5990
Variação: -0,07%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: A R$ 5,4200
Variação: -0,02%
- Euro
Compra: US$ 1,1657 (às 18h34)
Venda: US$ 1,1657 (às 18h34)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2780
Venda: R$ 6,2790
Variação: -0,22%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4800
Venda: R$ 6,5620
Variação: +0,17%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,88% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.460,70 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
