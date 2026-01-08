Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Fechamento do mercado financeiro

Agência Estado
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,59%

Pontos: 162.936,48

Máxima de +0,59% : 162.936 pontos

Mínima de -0,14% : 161.748 pontos

Volume: R$ 23,36 bilhões

Variação em 2026: 1,12%

Variação no mês: 1,12%

Dow Jones: +0,55%

Pontos: 49.266,11

Nasdaq: -0,44%

Pontos: 23.480,02

Ibovespa Futuro: +0,53%

Pontos: 164.970

Máxima (pontos): 165.080

Mínima (pontos): 163.735

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,93

Variação: +1,55%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,20

Variação: +1,24%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,52

Variação: -1,7%

Ambev ON

Preço: R$ 13,64

Variação: -0,44%

Petrobras ON

Preço: R$ 31,96

Variação: +2,5%

Vale PNA

Preço: R$ 75,58

Variação: -0,97%

MBRF SA ON

Preço: R$ 18,64

Variação: +011%

Vale ON

Preço: R$ 75,58

Variação: -0,97%

Itausa PN

Preço: R$ 12,07

Variação: +2,55%

Global 40

Cotação: 695,851 centavos de dólar

Variação: -0,2%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3885

Venda: R$ 5,3890

Variação: +0,04%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,53

Venda: R$ 5,63

Variação: -0,07%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3854

Venda: R$ 5,3860

Variação: -0,04%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5100

Venda: R$ 5,5990

Variação: -0,07%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: A R$ 5,4200

Variação: -0,02%

- Euro

Compra: US$ 1,1657 (às 18h34)

Venda: US$ 1,1657 (às 18h34)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2780

Venda: R$ 6,2790

Variação: -0,22%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4800

Venda: R$ 6,5620

Variação: +0,17%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,88% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.460,70 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,04%

