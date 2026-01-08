Fechamento Bolsa: Ibovespa encerra na máxima do dia, perto dos 163 mil pontos, com Petrobras

Por sua vez, o setor financeiro teve desempenho misto, com as variações nas maiores instituições tendo ficado entre -1,70% (Bradesco PN) e +2,16% (BTG Unit), ainda refletindo a recente volatilidade maior no segmento, em razão das incertezas em torno da liquidação do Banco Master, observa Pedro Moreira, sócio da ONE Investimentos. Itaú PN, principal papel do segmento, avançou 1,55% nesta quinta. Na ponta ganhadora do índice da B3, Brava (+5,70%) e as três ações de Axia Energia (PNB +4,07%, PNC +3,80% e ON +3,41%), além de Braskem (+3,99%). No lado oposto, Hapvida (-4,77%), Porto Seguro (-4,55%) e WEG (-4,17%).

Após a correção do dia anterior, o Ibovespa retomou a linha dos 162 mil pontos, e se reaproximou dos 163 mil no fim desta quinta-feira, 08, atingindo a máxima do dia no fechamento - em alta de 0,59%, aos 162.936,48 pontos -, colocando até aqui o ganho na semana a 1,49% e o do mês e ano a 1,12%. Nesta quinta, as ações de Petrobras tiveram protagonismo para o avanço do índice, com a ON em alta de 2,50% e a PN, de 1,24%, enquanto Vale ON exerceu pressão negativa, em baixa de 0,97% no fechamento. O giro foi a R$ 23,4 bilhões na sessão.

"O Ibovespa ainda mantém trajetória positiva para 2026, mas com um grau maior de incerteza e de volatilidade esperada, especialmente após um ano, 2025, que foi forte para a Bolsa", diz Tales Barros, líder de renda variável da W1 Capital, mencionando que o enfraquecimento do dólar frente ao real contribuiu para que o Brasil fosse colocado, no ano passado, como um dos destinos favorecidos pelo investidor internacional. Ele menciona que, no curto prazo, a incerteza geopolítica maior, neste começo de 2026, tende a resultar em volatilidade aguda especialmente para uma commodity correlacionada à Bolsa brasileira, o petróleo.

Nesta quinta, tal volatilidade foi benéfica às ações de Petrobras, com os contratos futuros da commodity em alta superior a 3% em Londres e Nova York. O presidente dos EUA, Donald Trump, e assessores de seu governo estão planejando uma iniciativa abrangente para dominar a indústria petrolífera venezuelana nos próximos anos, incluindo certo controle na empresa estatal do país, a Petróleos de Venezuela SA (PdVSA), segundo fontes do Wall Street Journal. Diversos executivos do setor petrolífero participarão de uma reunião com o republicano, nesta sexta, 09.

Em outro desdobramento na geopolítica da energia, com efeito sobre a precificação de ativos do setor, Trump voltou a ameaçar tomar medidas contra o Irã, caso a nação tente reprimir as manifestações contra o regime do país. Ele afirmou que se Teerã assassinar qualquer manifestante, Washington atacará "com muita força" e fará o país "pagar caro".

Quando perguntado sobre os relatos de mortes nos protestos, Trump as relacionou a "problemas de controle de multidões" e "pisoteamentos", e não a ações diretas das forças de segurança iranianas.