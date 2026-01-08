Expectativas de inflação nos EUA crescem a 3,4% no horizonte de 1 ano, diz Fed de NY

As expectativas medianas de inflação aumentaram ligeiramente de 3,2% para 3,4% em dezembro, no horizonte de um ano à frente, informou o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York nesta quinta-feira, 8. As perspectivas de três e cinco anos continuaram inalteradas, em 3% ambas.

As expectativas médias de desemprego - ou a probabilidade média de que a taxa de desemprego dos EUA será maior daqui a um ano - caíram 0,3 ponto porcentual (pp) no mês passado, para 41,8%, de acordo com o Fed de Nova York.