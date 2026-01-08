Entendemos que a competência para liquidação é do BC, diz Rui Costa sobre Banco Master

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira, 8, que o entendimento do governo federal é que competência para liquidar o Banco Master é do Banco Central (BC). A declaração de Rui vem em meio à investida do Tribunal de Contas da União (TCU), que estava sendo alvo de inspeção para apurar os procedimentos adotados pelo BC. A decisão foi suspensa nesta quinta.

"Historicamente, as instituições têm que ser até às suas competências. Esse é o nosso entendimento. E essa competência pertence ao Banco Central, que tem técnicos muito, muito especializados, faz de monitoramento. Portanto, eles têm ampla capacidade técnica, são todos ali compulsados por equipe técnica, que apresenta à diretoria os pareceres que são ratificados diante do estudo técnico", afirmou Rui Costa, após o evento que relembrou os três anos dos atos golpistas de 8 de Janeiro, no Palácio do Planalto.