Déficit comercial dos EUA cai 39% em outubro, para US$ 29,4 bilhões

O déficit comercial dos Estados Unidos caiu 39% em outubro ante setembro, para US$ 29,4 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio norte-americano nesta quinta-feira, 8. Analistas consultados pela FactSet previam déficit de US$ 60,6 bilhões em outubro.

As exportações dos EUA subiram 2,6% em outubro ante setembro, a US$ 302,0 bilhões.