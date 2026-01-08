Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Custo unitário da mão de obra nos EUA cai 1,9% no 3º trimestre

O custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos caiu em ritmo anualizado de 1,9% no terceiro trimestre de 2025, segundo levantamento divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 8. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,4%.

Em relação ao segundo trimestre de 2025, a estimativa para o custo unitário da mão de obra foi revisada para baixo, de alta de 1% para recuo de 2,9%.

EUA

