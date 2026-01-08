Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cade autoriza Light Energia a comprar Comercializadora Varejista da Tempo Energia

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, que a Light Energia adquira todas as cotas da Tempo Comercializadora Varejista de Energia, atualmente detidas pela Tempo Energia.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 8.

De acordo com documentos enviados pelas empresas ao órgão antitruste, a empresa-alvo é uma sociedade limitada não operacional que possui licença para atuar como comercializadora de energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Os valores da operação não foram detalhados.

Também ao Cade, a Light afirmou que o negócio "representa uma oportunidade para aumentar sua eficiência operacional e competitividade no setor elétrico".

Já a Tempo Energia disse ser uma "boa oportunidade para otimização de sua estrutura societária, consoante seus objetivos de eficiência operacional e racionalização de recursos".

