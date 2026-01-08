Bolsas da Europa recuam majoritariamente, mas ações de defesa estendem ganhos com geopolítica

São Paulo, 08/01/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quinta-feira, mas ações de defesa estendem ganhos recentes após o presidente Donald Trump defender um aumento substancial nos gastos militares dos EUA.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesta queda de 0,26%, a 603,44 pontos.

Os mercados globais têm focado crescentes tensões geopolíticas nesta semana, após a destituição pelos EUA do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no último sábado (03), e ameaças de Washington de assumir o controle da Groenlândia.

Ações europeias de defesa sobem e caminham para o quinto pregão de alta após Trump propor ontem um aumento de 50% no orçamento militar dos EUA em 2027, para US$ 1,5 trilhão. No horário acima, a italiana Leonardo saltava quase 4% em Milão, enquanto as alemãs Renk e Rheinmetall exibiam ganhos de 1,7% a 2,4% em Frankfurt.

Por outro lado, a Shell caía 3% em Londres após a petrolífera britânica alertar sobre fraqueza no segmento downstream.