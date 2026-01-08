Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa recuam majoritariamente, mas ações de defesa estendem ganhos com geopolítica

Agência Estado Autor
Por Sergio Caldas*

São Paulo, 08/01/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quinta-feira, mas ações de defesa estendem ganhos recentes após o presidente Donald Trump defender um aumento substancial nos gastos militares dos EUA.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesta queda de 0,26%, a 603,44 pontos.

Os mercados globais têm focado crescentes tensões geopolíticas nesta semana, após a destituição pelos EUA do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no último sábado (03), e ameaças de Washington de assumir o controle da Groenlândia.

Ações europeias de defesa sobem e caminham para o quinto pregão de alta após Trump propor ontem um aumento de 50% no orçamento militar dos EUA em 2027, para US$ 1,5 trilhão. No horário acima, a italiana Leonardo saltava quase 4% em Milão, enquanto as alemãs Renk e Rheinmetall exibiam ganhos de 1,7% a 2,4% em Frankfurt.

Por outro lado, a Shell caía 3% em Londres após a petrolífera britânica alertar sobre fraqueza no segmento downstream.

Logo mais, está prevista uma série de indicadores da zona do euro, incluindo sobre desemprego e confiança. Mais cedo, as encomendas à indústria alemã mostraram uma inesperada alta de 5,6% na comparação mensal de novembro.

Às 6h38 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,19% e a de Paris recuava 0,14%, enquanto a de Frankfurt subia 0,10%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, recuavam 0,03% e 0,31%, respectivamente, enquanto a de Madri oscilava em torno da estabilidade.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires

