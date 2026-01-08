Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta com riscos impulsionando setor de defesa

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 8, com o rali dos papéis do setor de defesa em destaque após o presidente dos EUA, Donald Trump, pedir um orçamento maior para o setor do seu país. Além disso, as tensões em relação à Groenlândia persistem.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,04%, a 10.044,69 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,01%, a 25.125,91 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,12%, a 8.243,47 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve variação de 0,09%, a 8.486,79 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,33%, a 17.654,70 pontos. O FTSE MIB avançou 0,25% em Milão, a 45.671,70 pontos. As cotações são preliminares.

O foco continua na geopolítica. Os EUA e a Dinamarca se reunirão na próxima semana para discutir a Groenlândia. "O governo Trump manteve a ameaça de uma intervenção militar como uma possibilidade, embora ainda exista pouco desse risco precificado pelos mercados", avalia o Wells Fargo.

Líderes europeus reagiram contra intenções de Trump, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, minimizou a ameaça de uma invasão, afirmando que Trump queria "comprar" a Groenlândia. O chefe da Casa Branca defendeu um aumento de 50% nos gastos militares dos EUA para US$ 1,5 trilhão em 2027.

Em meio às tensões, o índice Stoxx Europe Aerospace and Defense subia 1,03%. A Renk avançou 2,9%, a Leonardo ganhou 2,02%, enquanto a Rheinmetall subiu 1,2%.

No cenário macroeconômico, as encomendas à indústria na Alemanha aumentaram inesperadamente em novembro, em contraste com previsões da Factsect que apontavam queda no comparativo mensal.

"O aumento foi impulsionado principalmente por pedidos massivos de produtos metálicos e veículos militares/de transporte. A demanda está forte, crescendo significativamente tanto entre compradores domésticos quanto entre clientes internacionais na zona do euro", explica Zain Vawda, analista da Oanda.

Enquanto isso, o Índice de Preços ao Produtor (PPI) da zona do euro para novembro acelerou no comparativo mensal, mas registrou queda anual, em linha com as expectativas.

