Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa após rali de Wall Street esfriar

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa após rali de Wall Street esfriar

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 08/01/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, à medida que o rali de início de ano em Wall Street perdeu força.

O índice japonês Nikkei caiu 1,63% em Tóquio, a 51.117,26 pontos, pressionado por ações de tecnologia. O SoftBank, grupo que foca investimentos em tecnologia, tombou 7,59%, enquanto o fabricante de equipamentos para semicondutores Tokyo Electron recuou 4,01%.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve queda de 1,17% em Hong Kong, a 26.149,31 pontos, e o Taiex cedeu 0,25% em Taiwan, a 30.360,55 pontos.

Contrariando o tom negativo, o sul-coreano Kospi garantiu alta marginal de 0,03% em Seul, a 4.552,37 pontos, renovando máxima histórica pelo quinto pregão consecutivo.

Na China continental, os mercados ficaram perto da estabilidade, com baixa de 0,07% do Xangai Composto, a 4.082,98 pontos, e leve ganho de 0,17% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.624,99 pontos. No fim da noite de hoje, estão previstos dados da inflação chinesa referentes a dezembro.

O otimismo visto nas bolsas de Nova York nos primeiros dias de 2026 esfriou ontem após comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, pesarem em ações de defesa. Riscos geopolíticos ligados a Venezuela e Groenlândia também restringem o apetite por ações.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo pregão seguido: o S&P/ASX 200 avançou 0,29% em Sydney, a 8.720,80 pontos.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar