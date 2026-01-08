BCE: expectativas de inflação para 12 meses ficam inalteradas em 2,8%

A taxa mediana de inflação percebida nos últimos 12 meses permaneceu inalterada em 3,1% pelo décimo mês consecutivo em novembro, enquanto as expectativas medianas para a inflação nos próximos 12 meses se mantiveram em 2,8% em relação a outubro, segundo pesquisa mensal divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta quinta-feira.

Para o horizonte de três anos, as projeções continuaram em 2,5%, enquanto as expectativas para os próximos cinco anos permaneceram em 2,2%, mostra a pesquisa.