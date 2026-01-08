BC do Peru mantém taxa básica de juros em 4,25% pela quarta reunião consecutiva

O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) manteve a taxa básica de juros em 4,25% ao ano pela quarta reunião consecutiva.

Em comunicado, a autoridade monetária peruana destaca que a manutenção teve como contexto a taxa mensal de inflação, que ficou em 0,24% em dezembro, enquanto a taxa de inflação sem alimentos e energia foi de 0,45%. A taxa de inflação ampla em doze meses se acelerou de 1,4% para 1,5%, enquanto o índice sem alimentos e energia em doze meses permaneceu em 1,8%.