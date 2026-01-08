Alemanha: encomendas à indústria sobem 5,6% em novembro ante outubro

As encomendas à indústria da Alemanha aumentaram 5,6% em novembro ante outubro de 2025, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira, 8, pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 1,3% no período.

Apenas as encomendas domésticas saltaram 6,5% em novembro ante o mês anterior, enquanto as encomendas externas avançaram 4,9%. Na comparação anual, as encomendas totais registraram expansão de 10,5% em novembro, bem superior ao consenso da Factset, de 2,6%.