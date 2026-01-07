Zona do euro: CPI anual desacelera a 2% em dezembro, como previsto, e volta à meta do BCE

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro desacelerou para 2% em dezembro de 2025, ante 2,1% em novembro, segundo levantamento preliminar divulgado pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, nesta quarta-feira, 7.

A prévia de dezembro veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e marcou a volta do CPI para a meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE), de 2%.