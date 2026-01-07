Vendas no varejo da Alemanha caem 0,6% em novembro ante outubro

As vendas no varejo da Alemanha caíram 0,6% em novembro de 2025 ante outubro, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 7, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

Na comparação anual, por outro lado, as vendas no setor varejista alemão tiveram expansão de 1,1% em novembro, em termos reais.