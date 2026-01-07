Vendas de sorvete devem crescer 16,3% em 2026, projeta Abrasorvete

Com as constantes ondas de calor, a indústria de sorvetes espera faturar 16,3% a mais neste ano, após fechar 2025 com crescimento no faturamento estimado em 6,8%. A previsão é da Abrasorvete, associação que representa fabricantes, fornecedores, distribuidores e varejistas de sorvete.

Além das temperaturas mais altas, o prognóstico se baseia na expansão da renda dos consumidores e nos investimentos feitos pelo setor para atender ao aumento da demanda.