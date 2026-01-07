Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas longas de juros têm viés de alta antes de dados dos EUA

Agência Estado
Tipo Notícia

Os juros futuros longos e médios exibem viés de alta na manhã desta quarta-feira, 7, na contramão do recuo dos rendimentos dos Treasuries. O dólar ronda a estabilidade e passou a ter sinal de baixa. Os juros mais curtos operam estáveis. Na terça, 6, as taxas ficaram de lado.

A liquidez ainda é bem reduzida e pode ser menor hoje diante da agenda fraca. No radar estão dados de emprego dos EUA.

Às 9h16, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,725%, de 13,723% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,015%, de 12,982%, e o para janeiro de 2031 subia a 13,350%, de 13,304% no ajuste anterior.

