Taxas longas de juros têm viés de alta antes de dados dos EUA

Os juros futuros longos e médios exibem viés de alta na manhã desta quarta-feira, 7, na contramão do recuo dos rendimentos dos Treasuries. O dólar ronda a estabilidade e passou a ter sinal de baixa. Os juros mais curtos operam estáveis. Na terça, 6, as taxas ficaram de lado.

A liquidez ainda é bem reduzida e pode ser menor hoje diante da agenda fraca. No radar estão dados de emprego dos EUA.