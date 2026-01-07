Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado de emprego nos EUA de novembro é revisado de -32 mil para -29 mil vagas, mostra ADP

Autor Agência Estado
Agência Estado
O resultado de empregos pelo setor privado dos EUA em novembro teve leve revisão para cima, mas ainda se manteve em território negativo, do corte de 32 mil vagas para retração de 29 mil, segundo pesquisa da ADP divulgada nesta quarta-feira, 7.

O levantamento também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 4,4% em dezembro.

O dado costuma anteceder a divulgação do relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.

O payroll de dezembro será divulgado na sexta-feira, 9.

EUA EMPREGOS

