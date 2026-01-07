Resultado de emprego nos EUA de novembro é revisado de -32 mil para -29 mil vagas, mostra ADP

O resultado de empregos pelo setor privado dos EUA em novembro teve leve revisão para cima, mas ainda se manteve em território negativo, do corte de 32 mil vagas para retração de 29 mil, segundo pesquisa da ADP divulgada nesta quarta-feira, 7.

O levantamento também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 4,4% em dezembro.