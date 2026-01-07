PMI de serviços dos EUA medido pelo ISM sobe a 54,4 em dezembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos EUA medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) avançou de 52,6 em novembro a 54,4 em dezembro, informou nesta quarta-feira, 7, a instituição. O resultado veio acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice a 52,2 no período.

Segundo o ISM, esta é a décima vez em 2025 que o indicador voltou para este território - o mais alto do ano.