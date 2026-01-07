Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI de serviços dos EUA medido pelo ISM sobe a 54,4 em dezembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos EUA medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) avançou de 52,6 em novembro a 54,4 em dezembro, informou nesta quarta-feira, 7, a instituição. O resultado veio acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice a 52,2 no período.

Segundo o ISM, esta é a décima vez em 2025 que o indicador voltou para este território - o mais alto do ano.

O índice de preços registrou queda, passando de 65,4 em novembro para 64,3 em dezembro, seu menor nível desde março de 2025.

Já o subíndice de emprego voltou a expandir, depois de sete meses seguidos de contração, ao avançar de 48,9 em novembro para 52 em dezembro.

