PDVSA diz negociar venda de petróleo aos EUA no 'contexto das relações comerciais bilaterais'

A estatal venezuelana PDVSA disse que está em negociação com os Estados Unidos para a venda de volumes de petróleo no "contexto das relações comerciais existentes entre os dois países", em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 7.

De acordo com a PDVSA, o processo "se desenvolve sob esquemas semelhantes aos vigentes com empresas internacionais, como a Chevron", e está estruturado como uma transação estritamente comercial.