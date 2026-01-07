Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PDVSA diz negociar venda de petróleo aos EUA no 'contexto das relações comerciais bilaterais'

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
A estatal venezuelana PDVSA disse que está em negociação com os Estados Unidos para a venda de volumes de petróleo no "contexto das relações comerciais existentes entre os dois países", em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 7.

De acordo com a PDVSA, o processo "se desenvolve sob esquemas semelhantes aos vigentes com empresas internacionais, como a Chevron", e está estruturado como uma transação estritamente comercial.

A companhia ressalta ainda que as negociações são conduzidas com critérios de legalidade, transparência e benefício para ambas as partes, conforme detalhado no comunicado oficial.

Na terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que a Venezuela enviaria de 30 a 50 milhões de barris de petróleo ao país.

