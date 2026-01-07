Opep recebe planos de compensação atualizados de 4 países, com cortes maiores de produção
Quatro produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) prometeram cortes de compensação mais profundos ao longo do primeiro semestre de 2026, afirmou nesta quarta-feira, 7, o grupo, em comunicado.
Iraque, Emirados Árabes Unidos, Casaquistão e Omã apresentaram planos de compensação atualizados ao secretariado da Opep, para compensar o excesso de produção acumulado desde janeiro de 2024.
As reduções totalizarão 829 mil barris por dia até o mês de junho, o que representa um aumento de três vezes em relação aos 267 mil barris por dia cortados pelos produtores em dezembro.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente