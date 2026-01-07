Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MPF-AP pede esclarecimentos ao Ibama e à Petrobras sobre vazamento na Margem Equatorial

MPF-AP pede esclarecimentos ao Ibama e à Petrobras sobre vazamento na Margem Equatorial

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério Publico Federal (MPF) do Amapá requisitou esclarecimentos "urgentes" ao Ibama e à Petrobras sobre o vazamento de fluido biodegradável, ocorrido no último fim de semana, durante perfuração de um poço na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Estado.

Os ofícios foram enviados ontem, tão logo as notícias passaram a ser veiculadas na imprensa, com prazo de 48 horas para que a autarquia e a empresa se manifestem e encaminhem documentos acerca do assunto.

De acordo com informações do site oficial do MPF, a medida foi adotada no âmbito do inquérito civil instaurado em 2018 para apurar a regularidade do licenciamento ambiental do Ibama relativo ao empreendimento da Petrobras.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Petrobras Margem Equatorial

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar