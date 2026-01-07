JPMorgan Chase corta laços com consultores de procuração e lança ferramenta de votação com IA

A unidade, que lança votos de acionistas em milhares de empresas, lançou uma plataforma interna chamada Proxy IQ para ajudar a tomar decisões de voto relacionadas a empresas listadas nos EUA. O Proxy IQ usará inteligência artificial para analisar dados de reuniões de empresas e fazer recomendações aos gerentes de portfólio.

A divisão de gestão de ativos do JPMorgan Chase não trabalhará mais com consultores de procuração para votos por procuração nos EUA, de acordo com uma parte de um memorando da empresa fornecido ao Barron's.

O JPMorgan se tornará a primeira grande empresa de investimentos a cortar todos os laços com consultores de procuração externos, afirmou o memorando. A mudança entrará em vigor após um período de transição no primeiro trimestre de 2026.

As empresas de consultoria de procuração, como Glass Lewis e Institutional Shareholder Services (ISS), atualmente fornecem pesquisas e conselhos de voto para investidores institucionais. Elas têm enfrentado um crescente escrutínio de reguladores antitruste da administração Trump e executivos, incluindo o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon. Fonte: Dow Jones Newswires.

