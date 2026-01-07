Há trabalho a ser feito nas negociações comerciais entre Brasil e EUA, diz secretária do MDIC

"Brasil e EUA têm uma relação histórica. O comércio entre os dois países é ganha-ganha, e todo o empenho do governo brasileiro ao longo destes meses foi de negociar", afirmou.

A secretária de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Prazeres, disse em entrevista à GloboNews que ainda há trabalho a ser feito nas negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos neste ano, mesmo com a evolução importante observada ao longo do segundo semestre de 2025.

Segundo Prazeres, ainda há produtos brasileiros sujeitos a tarifas de 50%, como máquinas e equipamentos, móveis e calçados, e o objetivo atual da pasta é aumentar o número de itens excluídos da sobretaxa.

A secretária de Comércio Exterior comentou também que, a despeito da redução de exportações brasileiras aos EUA, em dezembro houve uma redução no ritmo de queda dos envios. "Em outubro, a queda das exportações chegou a mais de 30%, já em dezembro o resultado das exclusões negociadas com o governo dos EUA foi de queda de 7%", pontuou.

Na entrevista, Prazeres afirmou que a dualidade macro certamente estará presente no comércio exterior neste ano. "Ao mesmo tempo em que buscamos ampliar acesso a outros países, precisaremos lidar com barreiras impostas por esses mercados", disse.