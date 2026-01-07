Expectativa é de que acordo Mercosul-UE seja assinado em breve, diz secretária do MDIC

A secretária de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Prazeres, disse que a expectativa é de que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia seja assinado em breve. A afirmação foi feita durante entrevista à GloboNews.

"A expectativa com o Mercosul e a UE é positiva. As negociações estão concluídas, mas é necessário que haja autorização das instâncias comunitárias para que a Comissão Europeia possa assinar o acordo", comentou Tatiana. "O que costumamos dizer é que o Mercosul está pronto, mas não está parado", acrescentou.