Estoques de petróleo nos EUA caem 3,8 milhões de barris, revela DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 3,8 milhões de barris, a 419,1 milhões de barris na semana encerrada em 2 de janeiro, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda menor, de 900 mil de barris.

Os estoques de gasolina subiram 7,7 milhões de barris, a 242,0 milhões de barris, ante expectativa de alta de 2,8 milhões. Já os estoques de destilados aumentaram em 5,6 milhões de barris, a 129,3 milhões de barris, ante projeção de avanço de 700 mil barris.