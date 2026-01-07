Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estoques de petróleo nos EUA caem 3,8 milhões de barris, revela DoE

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 3,8 milhões de barris, a 419,1 milhões de barris na semana encerrada em 2 de janeiro, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda menor, de 900 mil de barris.

Os estoques de gasolina subiram 7,7 milhões de barris, a 242,0 milhões de barris, ante expectativa de alta de 2,8 milhões. Já os estoques de destilados aumentaram em 5,6 milhões de barris, a 129,3 milhões de barris, ante projeção de avanço de 700 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias ficou estável em 94,7%, contrariando a expectativa de queda a 94,6%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 700 mil barris, a 22,8 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu para 13,811 milhões de barris na semana.

