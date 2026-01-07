Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Encomendas à indústria nos EUA caem 1,3% em outubro ante setembro

Encomendas à indústria nos EUA caem 1,3% em outubro ante setembro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As encomendas à indústria nos Estados Unidos caíram 1,3% em outubro ante setembro, a US$ 604,8 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país. O resultado veio abaixo das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 1,1% no mesmo período.

Os dados de outubro registram uma guinada negativa do indicador, que vinha de duas altas consecutivas.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas tiveram queda de 0,2% na comparação mensal de outubro.

Sem a categoria de defesa, as encomendas apresentaram recuo de 1,0% no mesmo intervalo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar