China: reservas internacionais sobem a US$ 3,358 trilhões em dezembro, como previsto

As reservas cambiais da China aumentaram em dezembro, encerrando um ano marcado por um crescente superávit comercial que renovou o debate sobre o yuan, que é mantido sob rígido controle.

Dados publicados nesta quarta-feira, 7, pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês, mostram que as reservas da segunda maior economia do mundo tiveram alta de US$ 11,5 bilhões em dezembro, atingindo US$ 3,358 trilhões. O avanço veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

O regulador cambial chinês atribuiu o resultado aos efeitos combinados das conversões de taxas de câmbio e das mudanças nos preços dos ativos em meio a um dólar mais fraco. Fonte: Dow Jones Newswires.

China

