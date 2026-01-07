China abre investigação antidumping sobre material originário do Japão para produção de chips

De acordo com comunicado, a investigação foi iniciada após pedido apresentado pela Tangshan Sanfu Electronic Materials. O ministério afirmou que analisou a documentação e concluiu que o requerimento atendia aos critérios previstos no Regulamento Antidumping da República Popular da China, justificando a investigação.

O Ministério do Comércio da China anunciou nesta quarta-feira (7) a abertura de uma investigação antidumping sobre importações de diclorossilano originárias do Japão, em decisão que veio um dia após Pequim impor um veto às exportações de itens de uso dual - civil e militar - para o país vizinho.

O ministério destacou que o produto investigado é "utilizado principalmente em processos de deposição de filmes finos" e tem papel relevante na produção de chips lógicos, chips de memória e outros tipos de semicondutores. O período de investigação de dumping foi fixado entre 1º de julho de 2024 e 30 de junho de 2025, enquanto a análise de dano à indústria cobre o intervalo de 1º de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2025.

A decisão ocorre em meio a um ambiente de maior tensão bilateral. A investigação foi anunciada após Pequim decidir "proibir as exportações de todos os itens de uso dual para o Japão com fins militares", citando declarações recentes da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, que teria sugerido uma possível resposta militar caso a China tentasse tomar Taiwan.

O Ministério do Comércio chinês ressaltou que a apuração seguirá os trâmites legais, podendo incluir questionários, audiências e verificações, e advertiu que a falta de cooperação poderá levar a decisões baseadas "nos fatos disponíveis e nas melhores informações acessíveis".