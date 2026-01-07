Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China abre investigação antidumping sobre material originário do Japão para produção de chips

Autor Agência Estado
O Ministério do Comércio da China anunciou nesta quarta-feira (7) a abertura de uma investigação antidumping sobre importações de diclorossilano originárias do Japão, em decisão que veio um dia após Pequim impor um veto às exportações de itens de uso dual - civil e militar - para o país vizinho.

De acordo com comunicado, a investigação foi iniciada após pedido apresentado pela Tangshan Sanfu Electronic Materials. O ministério afirmou que analisou a documentação e concluiu que o requerimento atendia aos critérios previstos no Regulamento Antidumping da República Popular da China, justificando a investigação.

O ministério destacou que o produto investigado é "utilizado principalmente em processos de deposição de filmes finos" e tem papel relevante na produção de chips lógicos, chips de memória e outros tipos de semicondutores. O período de investigação de dumping foi fixado entre 1º de julho de 2024 e 30 de junho de 2025, enquanto a análise de dano à indústria cobre o intervalo de 1º de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2025.

A decisão ocorre em meio a um ambiente de maior tensão bilateral. A investigação foi anunciada após Pequim decidir "proibir as exportações de todos os itens de uso dual para o Japão com fins militares", citando declarações recentes da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, que teria sugerido uma possível resposta militar caso a China tentasse tomar Taiwan.

O Ministério do Comércio chinês ressaltou que a apuração seguirá os trâmites legais, podendo incluir questionários, audiências e verificações, e advertiu que a falta de cooperação poderá levar a decisões baseadas "nos fatos disponíveis e nas melhores informações acessíveis".

