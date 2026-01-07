Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham sem direção única sob incertezas geopolíticas

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 07/01/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, à medida que as ações de defesa interromperam um recente rali, em meio a riscos geopolíticos após o ataque dos EUA à Venezuela e de repetidas ameaças de Washington de anexar a Groenlândia.

O índice japonês Nikkei caiu 1,06% em Tóquio, a 51.961,98 pontos, depois de atingir patamar recorde ontem. A Kawasaki Heavy Industries, empresa de defesa japonesa que havia acumulado fortes ganhos nos últimos dias em reação aos eventos na Venezuela, recuou 2,1% hoje.

Já o sul-coreano Kospi avançou 0,57% em Seul, a 4.551,06 pontos, renovando máxima histórica pela quarta sessão consecutiva, mas companhias do setor aeroespacial e de defesa sofreram perdas, caso da Hanwha Aerospace (-1,17%) e da AeroSpace Technology of Korea (-0,84%).

"A incerteza global continua a se aprofundar", disse Tan Boon Heng, do Mizuho Bank, em nota, após forças dos EUA capturarem o líder venezuelano Nicolás Maduro, em operação no fim de semana, e diante de persistentes ameaças do presidente americano, Donald Trump, de assumir o controle da Groenlândia.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,94% em Hong Kong, a 26.458,95 pontos, e o Taiex cedeu 0,46% em Taiwan, a 30.435,47 pontos.

Na China continental, o dia foi de ganhos marginais, de 0,05% do Xangai Composto, a 4.085,77 pontos, e de 0,11% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.620,52 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no azul: o S&P/ASX 200 subiu 0,15% em Sydney, a 8.695,60 pontos.

Contato: [email protected]

*Com informações da Associated Press

