Bolsas da Ásia fecham sem direção única sob incertezas geopolíticas
Por Sergio Caldas*
São Paulo, 07/01/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, à medida que as ações de defesa interromperam um recente rali, em meio a riscos geopolíticos após o ataque dos EUA à Venezuela e de repetidas ameaças de Washington de anexar a Groenlândia.
O índice japonês Nikkei caiu 1,06% em Tóquio, a 51.961,98 pontos, depois de atingir patamar recorde ontem. A Kawasaki Heavy Industries, empresa de defesa japonesa que havia acumulado fortes ganhos nos últimos dias em reação aos eventos na Venezuela, recuou 2,1% hoje.
Já o sul-coreano Kospi avançou 0,57% em Seul, a 4.551,06 pontos, renovando máxima histórica pela quarta sessão consecutiva, mas companhias do setor aeroespacial e de defesa sofreram perdas, caso da Hanwha Aerospace (-1,17%) e da AeroSpace Technology of Korea (-0,84%).
"A incerteza global continua a se aprofundar", disse Tan Boon Heng, do Mizuho Bank, em nota, após forças dos EUA capturarem o líder venezuelano Nicolás Maduro, em operação no fim de semana, e diante de persistentes ameaças do presidente americano, Donald Trump, de assumir o controle da Groenlândia.
Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,94% em Hong Kong, a 26.458,95 pontos, e o Taiex cedeu 0,46% em Taiwan, a 30.435,47 pontos.
Na China continental, o dia foi de ganhos marginais, de 0,05% do Xangai Composto, a 4.085,77 pontos, e de 0,11% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.620,52 pontos.
Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no azul: o S&P/ASX 200 subiu 0,15% em Sydney, a 8.695,60 pontos.
