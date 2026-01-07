Argentina fecha acordo de recompra reversa de US$ 3 bilhões para blindar pagamento de dívida

Em meio á aproximação de vencimento de títulos da dívida soberana, o Banco Central da Argentina fechou um acordo de recompra com um consórcio de seis bancos para blindar suas reservas internacionais.

A transação de US$ 3 bilhões foi realizada por 372 dias, com remuneração atrelada à Taxa de Financiamento Overnight Garantido (SOFR, na sigla em inglês) em dólares americanos, mais um spread médio de 400 pontos-base, o que equivale a uma taxa anual de 7,4%, segundo comunicado divulgado pelo BC argentino nesta quarta-feira.