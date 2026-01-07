Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abertura de postos de trabalho nos EUA cai a 7,146 milhões em novembro, aponta Jolts

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos caiu para 7,146 milhões em novembro, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta quarta-feira, 7, pelo Departamento do Trabalho do país. O levantamento teve divulgação atrasada devido ao shutdown do governo federal mais longo na história dos EUA.

Em relação a outubro, a abertura de postos de trabalho foi revisada para baixo em 221 mil, a 7,449 milhões, ante leitura anterior de 7,67 milhões.

