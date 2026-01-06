xAI levanta US$ 20 bilhões em rodada de financiamento Série E, superando meta inicial

A empresa por trás do modelo de linguagem Grok disse nesta terça-feira, 6, que os investidores na rodada de financiamento incluíram Qatar Investment Authority, Valor Equity Partners, Stepstone Group, MGX e Baron Capital Group, e Fidelity Management & Research Company.

A xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, completou uma rodada de financiamento Série E de US$ 20 bilhões, superando sua meta de US$ 15 bilhões.

A xAI também listou Nvidia e Cisco Investments como investidores estratégicos na rodada.

Musk parabenizou a equipe da xAI e agradeceu aos investidores "pela confiança em nossa empresa" em uma postagem no X na tarde de hoje. O X, que Musk comprou em 2022, foi adquirido pela xAI em março.

O Wall Street Journal informou em novembro que a empresa estava em negociações para levantar US$ 15 bilhões em novo capital a uma avaliação de US$ 240 bilhões. A xAI não informou qual foi a avaliação da empresa nesta rodada de financiamento.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast