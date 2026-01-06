S&P Global: PMI de serviços da zona do euro cai a 52,4 em dezembro e fica abaixo da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro caiu de 53,6 em novembro para 52,4 em dezembro, atingindo o menor nível em três meses, segundo pesquisa final divulgada nesta terça0feira, 6, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de dezembro ficou abaixo da estimativa preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 52,6 em ambos os casos.

O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, recuou de 52,8 para 51,5 no mesmo período, igualmente tocando o menor patamar em três meses e vindo aquém da estimativa inicial, de 51,9.