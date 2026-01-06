S&P Global: PMI de serviços da Alemanha cai a 52,7 em dezembro, mas supera prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da Alemanha caiu de 53,1 em novembro para 52,7 em dezembro, atingindo o menor nível em três meses, segundo pesquisa final divulgada nesta terça0feira, 6, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado definitivo de dezembro, porém, ficou levemente acima da estimativa preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 52,6 em ambos os casos.

O PMI composto alemão, que engloba serviços e indústria, recuou de 52,4 para 51,3 no mesmo período, tocando o menor patamar em quatro meses e vindo abaixo do cálculo inicial, de 51,5.