PMI de serviços do Reino Unido avança a 51,4 em dezembro, afirma S&P Global

Autor Agência Estado
Agência Estado
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido subiu marginalmente entre novembro e dezembro, de 51,3 para 51,4, segundo dados finais divulgados nesta terça-feira, 6, pela S&P Global. O resultado definitivo de dezembro, no entanto, ficou bem abaixo da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 52,1 em ambos os casos.

O PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, avançou de 51,2 para 51,4 no mesmo período, vindo igualmente aquém da estimativa inicial, de 52,1.

Os números acima de 50 indicam que a atividade econômica britânica segue em expansão.

