PMI composto do Japão cai de 52 em novembro a 51,1 em dezembro, aponta S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão caiu de 52,0 em novembro para 51,1 em dezembro, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta quarta-feira (horário local). O indicador, entretanto, permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade. O PMI de serviços cedeu de 53,2 para 51,6 no mesmo período, ainda em território de expansão.

Segundo a economista da instituição Annabel Fiddes, as pesquisas mais recentes do PMI indicaram que a produção do setor privado japonês expandiu a uma taxa mais lenta em dezembro, com o índice de produção composto principal caindo para uma baixa de sete meses.