Musk sobre IA de veículos autônomos da Nvidia: não estou perdendo o sono com isso

O CEO da Tesla, Elon Musk, lançou uma série de postagens nas redes sociais no X após o anúncio da Nvidia de sua própria inteligência artificial para veículos autônomos.

O bilionário disse no X que o sistema da Nvidia parece ser "exatamente o que a Tesla está fazendo". O chefe da Tesla acrescentou que o que a Nvidia "descobrirá é que é fácil chegar a 99% e depois super difícil resolver a longa cauda da distribuição", referindo-se à dificuldade de realmente tornar os veículos autônomos 100% mais seguros do que um motorista humano.