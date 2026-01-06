Musk sobre IA de veículos autônomos da Nvidia: não estou perdendo o sono com isso
O CEO da Tesla, Elon Musk, lançou uma série de postagens nas redes sociais no X após o anúncio da Nvidia de sua própria inteligência artificial para veículos autônomos.
O bilionário disse no X que o sistema da Nvidia parece ser "exatamente o que a Tesla está fazendo". O chefe da Tesla acrescentou que o que a Nvidia "descobrirá é que é fácil chegar a 99% e depois super difícil resolver a longa cauda da distribuição", referindo-se à dificuldade de realmente tornar os veículos autônomos 100% mais seguros do que um motorista humano.
"Não estou perdendo o sono com isso", escreveu Musk, em resposta ao anúncio. "E eu genuinamente espero que eles tenham sucesso".
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, anunciou nesta segunda-feira, 05, o Alpamayo, o sistema de IA para veículos autônomos da Nvidia que chegará aos EUA no primeiro trimestre de 2026 e estará disponível em certos veículos da Mercedes-Benz.
A Nvidia ainda acrescentou que estava trabalhando com operadores de táxi-robô e pretende ter sua tecnologia de veículos autônomos em frotas já em 2027 para alcançar o "Nível 4", ou capacidades de direção autônoma verdadeira.
*Com informações da Dow Jones Newswires.