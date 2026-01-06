Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercado Pago lança nova ferramenta de score de crédito com modelo próprio

Autor Agência Estado
Agência Estado
Tipo Notícia

O Mercado Pago, a fintech do Mercado Livre, lançou nesta terça-feira, 6, uma nova ferramenta para a definição de "score de crédito" dos clientes no Brasil. O recurso promete fornecer uma visão clara sobre a pontuação de cada usuário e indicar recomendações concretas de medidas que possam melhorar as condições dentro do ecossistema do banco digital.

Segundo a empresa, o sistema é baseado em um modelo proprietário que analisa mais de 2 mil variáveis a partir de dados do próprio Mercado Pago, do Open Finance e de birôs externos. Integrado ao aplicativo, o score busca apresentar de forma personalizada como os hábitos financeiros podem influenciar o acesso às ofertas de crédito.

O Mercado Pago já disponibilizava o perfil de crédito de vendedores na plataforma, mas a solução agora evolui para uma pontuação numérica de 0 a 1.000. A ferramenta será incorporada também à assistência pessoal de IA generativa do banco digital, que utiliza o histórico e o comportamento do cliente para reforçar as recomendações apresentadas.

"Esse engajamento, aliado ao aprimoramento contínuo das nossas soluções, modelos e políticas de crédito, além de uma leitura cada vez mais qualificada do comportamento dentro do ecossistema, contribui para ampliar o acesso a crédito e viabilizar condições cada vez melhores", afirma o vice-presidente do Mercado Pago no Brasil, Ignácio Estivariz.

A iniciativa é parte da estratégia do Mercado Pago de tentar expandir a concessão de crédito sem arriscar a qualidade do balanço. No mês passado, o vice-presidente sênior da fintech no Brasil, André Chaves, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que vê "muito espaço" para crescer a carteira, para além dos serviços tradicionais associados ao Mercado Livre.

