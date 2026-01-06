Mercado Pago lança nova ferramenta de score de crédito com modelo próprio

Segundo a empresa, o sistema é baseado em um modelo proprietário que analisa mais de 2 mil variáveis a partir de dados do próprio Mercado Pago, do Open Finance e de birôs externos. Integrado ao aplicativo, o score busca apresentar de forma personalizada como os hábitos financeiros podem influenciar o acesso às ofertas de crédito.

O Mercado Pago, a fintech do Mercado Livre, lançou nesta terça-feira, 6, uma nova ferramenta para a definição de "score de crédito" dos clientes no Brasil. O recurso promete fornecer uma visão clara sobre a pontuação de cada usuário e indicar recomendações concretas de medidas que possam melhorar as condições dentro do ecossistema do banco digital.

O Mercado Pago já disponibilizava o perfil de crédito de vendedores na plataforma, mas a solução agora evolui para uma pontuação numérica de 0 a 1.000. A ferramenta será incorporada também à assistência pessoal de IA generativa do banco digital, que utiliza o histórico e o comportamento do cliente para reforçar as recomendações apresentadas.

"Esse engajamento, aliado ao aprimoramento contínuo das nossas soluções, modelos e políticas de crédito, além de uma leitura cada vez mais qualificada do comportamento dentro do ecossistema, contribui para ampliar o acesso a crédito e viabilizar condições cada vez melhores", afirma o vice-presidente do Mercado Pago no Brasil, Ignácio Estivariz.

A iniciativa é parte da estratégia do Mercado Pago de tentar expandir a concessão de crédito sem arriscar a qualidade do balanço. No mês passado, o vice-presidente sênior da fintech no Brasil, André Chaves, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que vê "muito espaço" para crescer a carteira, para além dos serviços tradicionais associados ao Mercado Livre.