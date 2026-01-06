MDIC projeta superávit de US$ 70 bi a US$ 90 bi para a balança comercial em 2026

A projeção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) é de que o superávit da balança comercial fique entre US$ 70 bilhões e US$ 90 bilhões neste ano.

Para as exportações, a expectativa é de um valor entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões, e para as importações, entre US$ 270 bilhões e US$ 290 bilhões.