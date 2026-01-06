Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lockheed Martin fecha parceria com Pentágono para triplicar produção de mísseis

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Lockheed Martin assinou nesta terça-feira, 6, um acordo-quadro com o Departamento de Guerra dos EUA para acelerar rapidamente a produção e entrega de mísseis interceptores PAC-3 MSE. A parceria deve fornecer produção sustentada em escala e aumentará a capacidade anual de aproximadamente 600 para 2.000 mísseis em um acordo de sete anos, segundo comunicado da empresa de defesa.

"Este acordo é um resultado direto da Estratégia de Transformação de Aquisições do Departamento de Guerra, uma das reformas mais significativas na aquisição de combate dos EUA em décadas", acrescentou a nota. "O quadro introduz um novo modelo que proporciona certeza de demanda a longo prazo, permitindo investimento industrial, aumentando as taxas de produção e impulsionando eficiências operacionais."

O PAC-3 MSE é um míssil interceptor de impacto direto projetado para defender contra ameaças como mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e aeronaves. A empresa Lockheed Martin afirmou que está bem posicionada para cumprir a cota mais alta, tendo já aumentado a produção do PAC-3 MSE em mais de 60% nos últimos dois anos.

Às 17h47 (de Brasília), as ações da Lockheed Martin subiam 2,07% em Nova York.

