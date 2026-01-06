Lockheed Martin fecha parceria com Pentágono para triplicar produção de mísseis

A Lockheed Martin assinou nesta terça-feira, 6, um acordo-quadro com o Departamento de Guerra dos EUA para acelerar rapidamente a produção e entrega de mísseis interceptores PAC-3 MSE. A parceria deve fornecer produção sustentada em escala e aumentará a capacidade anual de aproximadamente 600 para 2.000 mísseis em um acordo de sete anos, segundo comunicado da empresa de defesa.

"Este acordo é um resultado direto da Estratégia de Transformação de Aquisições do Departamento de Guerra, uma das reformas mais significativas na aquisição de combate dos EUA em décadas", acrescentou a nota. "O quadro introduz um novo modelo que proporciona certeza de demanda a longo prazo, permitindo investimento industrial, aumentando as taxas de produção e impulsionando eficiências operacionais."