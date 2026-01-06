Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Latam anuncia voo direto Guarulhos-Punta Cana para reduzir conexões em Lima após nova tarifa

Agência Estado
Tipo Notícia

Diante do impacto da tarifa para passageiros em conexão no Peru, a Latam lançará, em julho de 2026, um voo direto entre Guarulhos (São Paulo) e Punta Cana. Com a rota, os passageiros não precisarão mais fazer conexão em Lima para chegar ao destino na República Dominicana, um dos mais procurados do Caribe.

A reorganização da malha ocorre após a implementação da Tarifa Unificada pelo Uso de Aeroporto de Transferência (TUUA). Em vigor desde dezembro de 2025, a taxa de US$ 11,86 incide sobre passageiros em conexão entre voos internacionais no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima.

Em nota, a companhia afirma que a nova operação faz parte de um movimento de otimização da malha aérea na região, "permitindo a redistribuição de capacidade para seguir fortalecendo hubs estratégicos em países como Brasil e Colômbia". Nesta semana, a Latam Colômbia anunciou ainda a ampliação da rota Bogotá-Orlando e a transformação da rota Bogotá-Curaçao em operação regular.

Pressão tarifária

A TUUA tem sido alvo de críticas de entidades do setor aéreo. Quando a medida foi anunciada, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) afirmou que a taxa reduz a competitividade do principal aeroporto do Peru e limita seu crescimento. Com a cobrança, a projeção é de expansão anual do tráfego internacional de até 3% até 2041, enquanto, sem a tarifa, o potencial seria de 9%.

"Esta decisão enfraquece o papel do aeroporto como hub internacional e compromete a competitividade do Peru em relação a outros países da região", disse o vice-presidente regional da Iata para as Américas, Peter Cerdá.

Em evento recente, executivos da associação citaram a TUUA como exemplo de pressão tarifária sobre o setor aéreo latino-americano. O projeto de lei no Brasil que obriga companhias aéreas a oferecer bagagem de mão gratuita também foi mencionado pelo vice-presidente de Assuntos Externos da Iata, Thomas Reynaert.

