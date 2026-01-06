IPC-Fipe sobe 0,32% em dezembro, no piso das projeções, e encerra 2025 com inflação de 3,83%

O resultado de dezembro igualou o piso das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de altas de 0,32% a 0,40%, com mediana de 0,35%.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,32% em dezembro, acelerando em relação ao avanço de 0,20% de novembro, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 6.

Ao longo de 2025, o IPC-Fipe acumulou inflação de 3,83%, abaixo dos 4,68% de 2024. A taxa anual também ficou aquém da mediana das expectativas, de 3,87%.

Apenas no mês passado, cinco dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força, migraram para inflação ou caíram em ritmo mais lento: Habitação (de -0,34% em novembro a -0,10% em dezembro), Alimentação (de -0,27% a 0,16%), Transportes (de 0,78% a 0,93%), Saúde (de -0,37% a 0,02%) e Vestuário (de 0,27% a 0,68%).

Por outro lado, houve arrefecimento nas categorias Despesas Pessoais (de 1,94% a 0,92%) e Educação (de 0,05% a 0,04%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em dezembro: