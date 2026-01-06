IASP engrossa coro de instituições que apoiam BC após liquidação do Master

O Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) manifestou nesta terça-feira, 6, por meio de nota sua preocupação com a potencial extrapolação das competências do Tribunal de Contas da União (TCU) no contexto das investigações que levaram à decretação da liquidação do Banco Master pelo Banco Central, em novembro. O comunicado da entidade se soma a outras do setor financeiro e da área de serviços e comércio da Câmara divulgadas recentemente em apoio à autarquia.

"A liquidação extrajudicial de instituição financeira constitui ato inserido na esfera de competência técnica e regulatória atribuída, com exclusividade, ao Banco Central do Brasil, revelando-se, portanto,inadequada qualquer tentativa de restrição ou substituição", trouxe a nota.