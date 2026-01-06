Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IASP engrossa coro de instituições que apoiam BC após liquidação do Master

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) manifestou nesta terça-feira, 6, por meio de nota sua preocupação com a potencial extrapolação das competências do Tribunal de Contas da União (TCU) no contexto das investigações que levaram à decretação da liquidação do Banco Master pelo Banco Central, em novembro. O comunicado da entidade se soma a outras do setor financeiro e da área de serviços e comércio da Câmara divulgadas recentemente em apoio à autarquia.

"A liquidação extrajudicial de instituição financeira constitui ato inserido na esfera de competência técnica e regulatória atribuída, com exclusividade, ao Banco Central do Brasil, revelando-se, portanto,inadequada qualquer tentativa de restrição ou substituição", trouxe a nota.

O IASP reafirmou que o respeito aos limites institucionais não fragiliza o controle republicano.

Segundo a entidade, ao contrário: o fortalece, ao assegurar que cada órgão atue dentro do espaço de atribuições que lhe foi conferido pelo ordenamento jurídico. "A observância rigorosa dessas balizas é condição indispensável à harmonia entre as instituições e à preservação do Estado de direito."

