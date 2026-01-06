Fundos têm captação líquida de R$ 88,4 bilhões em 2025, mostra Anbima

A indústria de fundos registrou captação líquida de R$ 88,4 bilhões em 2025, conforme dados publicados nesta terça-feira, 6, no site da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). O patrimônio líquido (PL) da indústria chegou a R$ 10,7 trilhões, o que representa aumento de 16,3% na comparação com o acumulado do ano anterior, que terminou com cerca de R$ 9,2 trilhões. A captação líquida acumulada em 2025 indica uma queda de aproximadamente 27% ante as entradas de 2024, que somaram R$ 121,3 bilhões considerando o boletim mais recente da Associação - documento referente a novembro e que ainda pode receber atualizações.

Os fundos multimercados tiveram o maior resgate líquido da indústria em 2025, de R$ 58,8 bilhões, seguidos de perto pelos fundos de ações, com saída de R$ 54,4 bilhões. Na sequência vieram os fundos de previdência, com resgate acumulado de R$ 32,1 bilhões, e cambial, com R$ 147,5 milhões. Na ponta positiva, o destaque ficou com fundos de renda fixa, com captação líquida acumulada de R$ 84,2 bilhões, seguidos por fundos de investimento em participações (FIPs), com R$ 60,1 bilhões, e em direitos creditórios (FIDCs), com R$ 57,6 bilhões. Já os fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) tiveram entrada de R$ 22,8 bilhões e os fundos de investimento em cadeias do agronegócio (Fiagros), de R$ 9,1 bilhões. Dados de dezembro Em dezembro, a indústria de fundos teve resgate líquido de R$ 66,7 bilhões, segundo a Anbima. O resultado foi puxado pela renda fixa, que apresentou saída de 76,3 bilhões, seguidos pelos FIDCs, com R$ 1,8 bilhões, e fundos de ações, com R$ 1,5 bilhões. Já os ETFs puxaram a ponta positiva, com entrada de R$ 8,5 bilhões, acompanhados pelos multimercados, com R$ 8,5 bilhões.