Ford tem em 2025 maior alta de vendas desde 2019
A Ford teve no ano passado o maior aumento de vendas desde 2019, impulsionado por caminhões mais baratos, o que levou a empresa a ampliar sua participação de mercado. As vendas da montadora norte-americana subiram 6,0%, para 2.204.124 veículos, com a participação de mercado geral atingindo 13,2%, de acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira, 6.
No quarto trimestre, as vendas da Ford aumentaram 2,7%, novamente superando o desempenho do setor, com a participação de mercado crescendo 0,9 ponto porcentual no quarto trimestre. O desempenho também foi o melhor em um quarto trimestre desde 2019.
A empresa informou que a Série F de suas caminhonetes garantiu seu 49º ano consecutivo como a mais vendida da América e completou 44 anos como o veículo mais vendido da América, com vendas totais de 828.832 caminhonetes em 2025 - um aumento de 8,3%
As ações da companhia respondiam em alta na Bolsa de Nova York, com ganho de 2,5% perto das 17h04 (de Brasília) e contrastavam com as perdas da Tesla (-4,6%) e da General Motors (-0,5%).
O desempenho da companhia destoou de desempenhos decepcionantes apresentados pela GM e concorrentes no fim de 2025.