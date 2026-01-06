Ford tem em 2025 maior alta de vendas desde 2019

A Ford teve no ano passado o maior aumento de vendas desde 2019, impulsionado por caminhões mais baratos, o que levou a empresa a ampliar sua participação de mercado. As vendas da montadora norte-americana subiram 6,0%, para 2.204.124 veículos, com a participação de mercado geral atingindo 13,2%, de acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira, 6.

No quarto trimestre, as vendas da Ford aumentaram 2,7%, novamente superando o desempenho do setor, com a participação de mercado crescendo 0,9 ponto porcentual no quarto trimestre. O desempenho também foi o melhor em um quarto trimestre desde 2019.