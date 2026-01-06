Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ford tem em 2025 maior alta de vendas desde 2019

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Ford teve no ano passado o maior aumento de vendas desde 2019, impulsionado por caminhões mais baratos, o que levou a empresa a ampliar sua participação de mercado. As vendas da montadora norte-americana subiram 6,0%, para 2.204.124 veículos, com a participação de mercado geral atingindo 13,2%, de acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira, 6.

No quarto trimestre, as vendas da Ford aumentaram 2,7%, novamente superando o desempenho do setor, com a participação de mercado crescendo 0,9 ponto porcentual no quarto trimestre. O desempenho também foi o melhor em um quarto trimestre desde 2019.

A empresa informou que a Série F de suas caminhonetes garantiu seu 49º ano consecutivo como a mais vendida da América e completou 44 anos como o veículo mais vendido da América, com vendas totais de 828.832 caminhonetes em 2025 - um aumento de 8,3%

As ações da companhia respondiam em alta na Bolsa de Nova York, com ganho de 2,5% perto das 17h04 (de Brasília) e contrastavam com as perdas da Tesla (-4,6%) e da General Motors (-0,5%).

O desempenho da companhia destoou de desempenhos decepcionantes apresentados pela GM e concorrentes no fim de 2025.

