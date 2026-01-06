Exportações brasileiras para a União Europeia cresceram 3,2% em 2025

As exportações de produtos brasileiros para a União Europeia cresceram 3,2% em 2025, somando US$ 49,810 bilhões, ante US$ 48,276 bilhões em 2024. Pelo lado das importações, a alta foi o dobro, de 6,4%, no ano passado, totalizando US$ 50,290 bilhões, ante US$ 47,260 bilhões em 2024.

Houve déficit de US$ 480 milhões com o bloco europeu no ano passado, quando era esperada a assinatura do acordo com o Mercosul.