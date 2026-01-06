Exportações brasileiras para a China cresceram 6% em 2025

As exportações de produtos brasileiros para a China cresceram 6% em 2025 (somando US$ 100,021 bilhões, ante US$ 94,372 bilhões em 2024). Pelo lado das importações, houve alta de 11,5% nas compras vindas da China no ano passado (totalizando US$ 70,930 bilhões, ante US$ 63,636 bilhões em 2024).

Houve superávit de US$ 29,091 bilhões com o país asiático no ano passado.